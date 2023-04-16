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НовостиЗдоровье16 апреля 2023 8:54

На Кубани за сутки выявили 136 случаев COVID-19

В регионе продолжают выявлять заболевших коронавирусом
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Последние данные по коронавирусу на 16 апреля

Последние данные по коронавирусу на 16 апреля

В Краснодарском крае по данным на 16 апреля за сутки выявили 136 случаев COVID-19. Среди заболевших 21 ребенок.

Самым зараженным стал Краснодар, здесь зафиксировано 37 случаев заболевание. На втором месте Каневской район – выявили 15 человек с коронавирусом. В Сочи заболели 14 человек.

- По шесть человек попали в больницы в Геленджике, Ейском и Красноармейском районах, пять – в Лабинском, по четыре в Северском и Тимашевском, по три случая подтвердили в Анапе, Армавире, Горячем Ключе, Гулькевичском, Павловском и Староминском районах, - сообщили в оперштабе региона.

В остальных районах края минимальное число заболевших. В стационарах Кубани лечатся 204 пациента с COVID-19.