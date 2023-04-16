Сочинские казаки отправили 30 тонн гуманитарной помощи в зону спецоперации

Казаки из Сочи отправили 30 тонн гумпомощи в зону СВО. Фото: Кубанское казачье войско.

Казаки из Сочи отправили 30 тонн гуманитарной помощи в зону спецоперации. Вещи и продукты первой необходимости отправилась в Запорожскую область. Также для военнослужащих приготовили освященные куличи.

- Районные казачьи общества Сочи постоянно помогают доставлять гуманитарную помощь в зону СВО. В этом году ими было привезено более 30 тонн груза. В том числе он предназначается и для сочинских казаков-добровольцев, - сообщил начальник управления по делам казачества и военным вопросам администрации города Сочи Руслан Ващенко.

Уточняется, что в гуманитарный груз вошли три тонны продуктов питания, предметы личной гигиены, вода и лекарства.

Помощь для военнослужащих в зону проведения специальной военной операции доставляли казаки Хостинского районного казачьего общества.