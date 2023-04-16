На Кубани с 17 апреля пройдет Неделя популяризации донорства

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае с 17 по 23 апреля пройдет Неделя популяризации донорства. Она приурочена ко Дню донора в России, который отмечается 20 апреля. В рамках акции в районы будет выезжать мобильные комплексы, пройдут оздоровительные мероприятия.

Краснодар

С 17 по 21 апреля в городе будет работать мобильный центр «Маршрут здоровья». Жители смогут измерить артериальное давление, сдать кровь на определение глюкозы и уровня холестерина и проконсультируются со специалистами.

19 апреля пройдет «Школа здоровья» на улице имени Воровского, 182. В Центре пройдет лекция о полезных и вредных продуктах.

С 19 по 21 апреля в Краснодаре состоится масштабная акция и флешмоб в честь Дня донора на краевой Станции переливания крови.

20 апреля по улице Кореновской, 1 пройдет физкультурно-оздоровительная акция «Бодрое утро».

20 апреля запланирован выезд комплекса Станции переливания крови в хутор Ленина, он будет работать в сквере 75-летия Великой Победы.

Динской район

С 18 по 20 апреля запланирован выезд комплекса «Диспансеризация».

20 апреля в район приедут медики в рамках проекта «Гастропоезд».

Кроме этого, выезд мобильного комплекса Станции переливания крови запланирован 18 апреля в Красноармейский район, а 11 апреля – в Славянский район.