В Краснодаре проведут профориентационную конференцию «В IT и точка». Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Краснодаре для студентов и школьников проведут конференцию «В IT и точка» 22 апреля. Она состоится в конференц-центре «Точка кипения Hi-Tech» в 11:00 в конференц-центре «Точка кипения Hi-Tech» по адресу: улица Новокузнечной, 84.

- Конференция направлена на помощь будущим ИТ-специалистам. Участники мероприятия смогут узнать о последних тенденциях и изменениях в отрасли. Кроме того, они узнают об обучении, стажировках и трудоустройстве в сфере информационных технологий, - сообщил руководитель Ассоциации цифрового развития Краснодарского края Сергей Грабский.

Уточняется, что во время конференции ребятам расскажут о трендах рынка и перспективах профессий. Также они узнают о международном колледже цифровых технологий. Для учеников старших классов проведут бесплатный тест на профориентацию по 40 профессиям будущего.

Для того, чтобы посетить мероприятие, необходимо зарегистрироваться на сайте.