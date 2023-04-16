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НовостиКарта Кубани16 апреля 2023 13:07

В соревнованиях по велоспорту в Анапе поучаствуют 150 сильнейших спортсменов со всей России

Гонки пройдут с 19 по 21 апреля и с 21 по 23 апреля
Мария ЧАЛАЯ
В Анапу приедут лучшие велосипедисты со всей России. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Анапу приедут лучшие велосипедисты со всей России. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Анапе пройдут Всероссийские соревнования в групповой гонке по велосипедному спорту. Они состоятся с 19 по 21 апреля среди юношей 15-16 лет. Дистанция составит 70 километров.

Также с 21 по 23 апреля пройдет первенство страны в индивидуальной горной гонке на время по велосипедному спорту-шоссе. Оно состоится в этой же возрастной группе на дистанции 14 килметров.

- Всего на соревнования приедут более 150 сильнейших спортсменов из девятнадцати регионов России. Из них Кубань представят восемь спортсменов, - сообщил вице-губернатор Александр Власов.

Уточняется, что в Краснодарском крае велосипедным спортом занимаются более 8 тысяч человек.