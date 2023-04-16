Следователи Кубани призвали не оставлять детей у открытых окон

Следователи призывали родителей быть предельно бдительными

В преддверии теплого времени года в СК напомнили об опасности оставления детей у открытых окон или в проветриваемом помещении.

- Для предупреждения таких несчастных случаев рекомендуется не ставить предметы мебели близко к окнам, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник. Рассчитывать на москитную сетку опрометчиво и легкомысленно, она не может выдержать вес ребенка: крепления сетки мгновенно ломаются и ребенок, не успев среагировать, может упасть, - отметили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Родителям посоветовали устанавливать на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно.