Фото: детско-юношеская общественная организация «Школьный краеведческий поисковый отряд «Патриоты Кубани».

В Краснодаре открылось новое патриотическое пространство «Землянка». Оно находится на улице Рождественская набережная, 11.

- В этом уникальном месте ребята смогут узнавать подробную историю о событиях Великой Отечественной войны на территории Кубани. Это поможет расширить их кругозор. А также будет помогать при написании проектных и конкурсных работ, - сообщил руководитель краеведческого поискового отряда «Патриоты Кубани» Павел Боровиков.

Уточняется, что патриотическое пространство состоит из туристического, просветительского, тактического, также кабинетов первой доврачебной помощи и общей физической подготовки, допризывной подготовки, танкодрома, выставочной комнаты поискового отряда.

Кроме того, здесь открыта единственная в крае музейная комната 9-ой Краснодарской пластунской дивизии.