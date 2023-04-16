Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 апреля 2023 14:20

В Краснодаре возбудят уголовное дело о халатности при отлове бродячих собак

С начала года животные покусали более 11 местных жителей
Мария ЧАЛАЯ
В Краснодаре бродячие собаки нападают на людей.

В Краснодаре бродячие собаки нападают на людей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре возбудят уголовное дело о халатности при отлове бродячих собак. Местные жители пожаловались, что с начала года животные покусали более 11 человек, но администрация не приняла никаких мер по отлову животных.

- СУ СК России по Краснодарскому краю проводит процессуальную проверку. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК РФ по Краснодарскому краю Андрею Маслову возбудить уголовное дело в связи с обращениями о непринятии мер к отлову бродячих собак. Также представить доклад о его результатах, - сообщили в пресс-службе СК России.

Уточняется, что исполнение поручения находится под контролем в центральном аппарате ведомства.