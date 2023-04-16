В Краснодаре бродячие собаки нападают на людей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре возбудят уголовное дело о халатности при отлове бродячих собак. Местные жители пожаловались, что с начала года животные покусали более 11 человек, но администрация не приняла никаких мер по отлову животных.

- СУ СК России по Краснодарскому краю проводит процессуальную проверку. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК РФ по Краснодарскому краю Андрею Маслову возбудить уголовное дело в связи с обращениями о непринятии мер к отлову бродячих собак. Также представить доклад о его результатах, - сообщили в пресс-службе СК России.

Уточняется, что исполнение поручения находится под контролем в центральном аппарате ведомства.