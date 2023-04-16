В Анапе загорелись плавни на площади 600 кв. м

В Анапе загорелись плавни. Фото: t.me/MoreOz

В Анапе загорелись плавни на площади 600 кв. метров. Пожар произошел по адресу: микрорайон Алексеевка, переулок Дальний.

- В 15:47 к месту вызова незамедлительно были направлены подразделения Анапского пожарно-спасательного гарнизона. В 15:51 удалось установить, что произошло возгорание камыша в плавнях реки Анапка. Создано 2 боевых участка, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что в 17:06 пожарные локализовали пожар. В 17:07 они ликвидировали открытое горение.

К устранению пожара от МЧС России привлекалось 94 человек личного состава и 26 единиц техники.