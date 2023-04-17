В Краснодаре на парковке ночью сгорели две машины

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Два автомобиля вспыхнули ночью на парковке в Краснодаре. По словам очевидцев, сначала загорелась «Лада Ларгус», затем огонь перекинулся на «Газель». Неравнодушные попытались потушить пламя сами, но тщетно. Пришлось вызывать на место пожарных.

- Пожар произошел в поселке Молодежный на улице Дубравная 16 апреля в 20:30. К ликвидации возгорания были привлечены две единицы техники и девять человек личного состава. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В настоящее время устанавливаются причины случившегося.