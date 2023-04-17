Жителей Новороссийска предупредили о сильном ветре до 25 м/с

Фото: t.me/Sega_Black_Sea_nvrsk

В Новороссийске предупредили об усилении ветра 17 апреля. Порывы могут достигать 25 м/с. Местных жителей просят без острой необходимости не выходить из дома.

- В течение суток 17 апреля в Новороссийске сохранится северо-восточный ветер 15-20 м/с, ночью и утром порывы 20-25 м/с. Высота волн 13-18 дм, днем 10-15 дм, - сообщили в МЦУ города-героя.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что ветреная погода ожидается 17 апреля по всему краю. С середины недели в регионе станет прохладнее из-за дождей.