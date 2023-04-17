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НовостиОбщество17 апреля 2023 4:54

Второй том книги об истории Красной Поляны выпустили в Сочи

Тираж составил 500 экземпляров
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Во второй том вошли события, отражающие историческое развитие Красной Поляны на протяжении ХХ века

Во второй том вошли события, отражающие историческое развитие Красной Поляны на протяжении ХХ века

В Сочи выпустили второй том исследовательской работы «История Красной Поляны». Книгу написал краснодарский историк и краевед Дмитрий Андреев. В настоящее время данная работа является единственным исследованием Красной Поляны.

- Во второй том вошли события, отражающие историческое развитие Красной Поляны на протяжении ХХ века, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

К слову, в книге впервые опубликованы посемейные списки жителей Красной Поляны. Как удалось узнать “КП”-Кубань”, тираж второго тома составил 500 экземпляров.