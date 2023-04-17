Второй том книги об истории Красной Поляны выпустили в Сочи

Во второй том вошли события, отражающие историческое развитие Красной Поляны на протяжении ХХ века

В Сочи выпустили второй том исследовательской работы «История Красной Поляны». Книгу написал краснодарский историк и краевед Дмитрий Андреев. В настоящее время данная работа является единственным исследованием Красной Поляны.

- Во второй том вошли события, отражающие историческое развитие Красной Поляны на протяжении ХХ века, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

К слову, в книге впервые опубликованы посемейные списки жителей Красной Поляны. Как удалось узнать “КП”-Кубань”, тираж второго тома составил 500 экземпляров.