Сюжет о Краснодаре покажут в программе «Шесть чувств»

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В Краснодаре сняли очередной проект о путешествиях. Кубанскую столицу покажут в программе в июне на телеканале «Первый ТВЧ».

- Как отмечают ведущие, познакомившись с Краснодаром при помощи пяти основных органов чувств, рождается еще одно — любовь к путешествиям. Мария Лобжанидзе во время съемок программы прошлась по улице Красной и посетила парк ФК «Краснодар». Дмитрий Давыдов приготовил настоящий кубанский борщ и авторский хлеб, - сообщили в пресс-службе мэрии города.

Проект о путешествиях выходит с 2018 года. Рассказ о Краснодаре в него вошел впервые.