Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 апреля 2023 5:23

Сюжет о Краснодаре покажут в программе «Шесть чувств»

В городе завершили съемки проекта о путешествиях
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

В Краснодаре сняли очередной проект о путешествиях. Кубанскую столицу покажут в программе в июне на телеканале «Первый ТВЧ».

- Как отмечают ведущие, познакомившись с Краснодаром при помощи пяти основных органов чувств, рождается еще одно — любовь к путешествиям. Мария Лобжанидзе во время съемок программы прошлась по улице Красной и посетила парк ФК «Краснодар». Дмитрий Давыдов приготовил настоящий кубанский борщ и авторский хлеб, - сообщили в пресс-службе мэрии города.

Проект о путешествиях выходит с 2018 года. Рассказ о Краснодаре в него вошел впервые.