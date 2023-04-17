Что произошло за ночь 17 апреля в Краснодарском крае

Последние новости в Краснодарском крае на утро 17 апреля
В Краснодаре после жалоб отменили концерт группы Shortparis. Стоимость билета можно вернуть.
По-весеннему теплую погоду на Кубани к концу недели перебьют дожди.
Жителей Новороссийска предупредили о сильном ветре до 25 м/с. Спасатели просят не выходить из дома без острой необходимости.
В Краснодаре на парковке ночью сгорели две машины. Очевидцы тушили сначала своими силами, затем вызвали пожарных.
Следователи Кубани призвали не оставлять детей у открытых окон. С приходом тепла родителям рекомендовали присматривать за детьми при проветривании помещений.
На Кубани с 17 апреля пройдет Неделя популяризации донорства. Мобильный комплекс будет выезжать в районы края.