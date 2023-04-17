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НовостиОбщество17 апреля 2023 5:38

Заморозки в ночь на 18 апреля ожидаются в Краснодарском крае

О резком похолодании сообщили синоптики
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Морозы стукнут ночью

Морозы стукнут ночью

Фото: Олег УМАРОВ

На Кубань идут морозы. До минусовых отметок температура опустится в ночь на 18 апреля.

- Ночью и утром 18 апреля местами в крае, исключая Черноморское и Азовское побережья, ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1...-3 градусов, - сообщили в краевом гидрометцентре.

Метеорологи отнесли такое явление к категории опасных. Жителей предупредили, что могут пострадать теплолюбивые растения, их лучше заранее укрыть перед заморозками.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что по-весеннему теплую погоду на Кубани к концу недели перебьют дожди.