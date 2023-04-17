Под Анапой отключат свет 17 апреля

Под Анапой отключат свет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Анапой не будет света 17 апреля. Частичное отключение электроэнергии возможно из-за проведения ремонтных работ.

- С 08:30 до 18:00 света не будет в станице Анапской и хуторах Усатова Балка, Курбацкий, Куматырь. Электроэнергии не будет с 10:00 до 16:00 в хуторах Чекон и Верхний Чекон, - сообщили «Россети Кубань».

Также с 08:00 до 18:00 отключения пройдут в поселке Пятихатки на улицах: Джеметинская, Жемчужная, Цветочная, Счастливая, Жукова, Светлая, Виноградная, в переулке Курортный и на проспектах Цветной, Цветочный.

Кроме того, свет отключат в селе Витязево на улицах: Томская, Южная, Комарова, Понтийская, Батарейная, Новоселов, Строительная, Победы, Каштановая, Таманская, Уютная, Центральная, Лазурная, Горького, Святого Георгия, Майора Витязя, Мирная.