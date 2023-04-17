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НовостиОбщество17 апреля 2023 6:36

В очереди на Керченскую переправу скопилось 136 грузовиков

Паромы не ходят из-за ветра
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Обстановка на Керченской переправе на утро 17 апреля

Обстановка на Керченской переправе на утро 17 апреля

Накануне вечером работу Керченской переправы приостановили из-за ветра. За ночь в очереди на паромы скопилось 136 грузовиков.

- С утра 17 апреля на накопительной парковке в поселке Ильич находится 136 машин. На месте работают волонтеры, они помогают водителям, - сообщили в оперштабе.

На Кубани продолжают действовать ограничения проезда грузовиков, на паромах могут переправиться только большегрузы с продуктами питания и товарами первой необходимости. Остальные машины могут проехать в Крым через новые регионы России.