В очереди на Керченскую переправу скопилось 136 грузовиков

Обстановка на Керченской переправе на утро 17 апреля

Накануне вечером работу Керченской переправы приостановили из-за ветра. За ночь в очереди на паромы скопилось 136 грузовиков.

- С утра 17 апреля на накопительной парковке в поселке Ильич находится 136 машин. На месте работают волонтеры, они помогают водителям, - сообщили в оперштабе.

На Кубани продолжают действовать ограничения проезда грузовиков, на паромах могут переправиться только большегрузы с продуктами питания и товарами первой необходимости. Остальные машины могут проехать в Крым через новые регионы России.