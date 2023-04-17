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НовостиОбщество17 апреля 2023 6:43

Сочи и Краснодар вошли в топ-3 городов России с самым вкусным кофе

На первом месте оказался Санкт-Петербург
Мария ЧАЛАЯ
Сочи и Краснодар вошли в топ-3 городов со вкусным кофе

Сочи и Краснодар вошли в топ-3 городов со вкусным кофе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сочи и Краснодар вошли в топ-3 городов России с самым вкусным кофе. Они заняли второе и третье место. На первом оказался Санкт-Петербург.

- За Санкт-Петербург проголосовали 37% респондентов. Сочи выбрали 25% любителей кофе. За Краснодар проголосовали 19% опрошенных, - сообщили в пресс-службе российского сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Уточняется, что в топ-10 городов с вкусным кофе также вошел Сухум. За него проголосовали 13% голосов. Владивосток выбрали 8% кофеманов, Новосибирск — 7%, Нижний Новгород — 6%, Казань — 5%. Калининград выбрали 4%, а Екатеринбург — 2%.

Опрос проводился к Международному дню кофе.