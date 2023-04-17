В Сочи проверили качество питьевой воды

Сейчас ежедневно в городе потребляется до 340 кубометров воды в сутки

Накануне курортного сезона администрация Сочи усилила контроль за качеством питьевой воды: увеличили до 200 количество точек сбора для исследований. Мэр города Алексей Копайгородский посетил лабораторию Водоканала. Здесь проверяется почти 40 показателей качества воды.

- Специалисты подтверждают, пить из-под крана в Сочи можно и нужно. Вода у нас высококачественная, поднимается из скважин глубиной до 50 метров. И за все время проведения исследований, ни разу не показала нестандартных значений СанПиНа. Никакой дополнительной обработки не требуется. Только естественная фильтрация и обеззараживание. А благодаря минеральным веществам – сочинская вода еще и полезная, - написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

Лаборатории действуют во всех четырех районах курорта. Сейчас ежедневно в городе потребляется до 340 кубометров воды в сутки. Летом почти на четверть больше. С задачей доставлять сочинцам и гостям курорта питьевую воду, сохранив ее качество, природную чистоту и прекрасный вкус, специалисты справляются.