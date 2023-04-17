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НовостиОбщество17 апреля 2023 7:12

Семья с 6-летней девочкой заблудилась рядом с каньоном реки Псахо в Сочи

Медицинская помощь никому не потребовалась
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Туристы не могли самостоятельно выбраться

Туристы не могли самостоятельно выбраться

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спасателям Сочи 17 апреля в 19:30 часов позвонил мужчина, который сообщил, что он, его 57-летняя мама и 6-летняя дочка не могу выбраться из каньона реки Псахо. На улице уже стемнело, а фонарей с собой у них не было.

- Еще днем туристы отправились на прогулку к реке, но не рассчитали время на обратный путь и не успели вернуться до захода солнца. Мужчина принял правильное решение – оставаться на месте и позвонить в МЧС – так как передвигаться по высоким берегам реки в это время суток было бы опасно, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Спасатели оперативно нашли туристов по координатам, которые им дал мужчина. К слову, никому медицинская помощь не потребовалась. Туристы замерзли, и спасатели дали им теплую одежду и сопроводили по высокому берегу реки к дороге.