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НовостиОбщество17 апреля 2023 7:44

В Краснодарском крае благоустраивают 140 парков и набережных

Проходит голосование на благоустройство территорий в 2024 году
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Именно жители региона выбрали эти объекты для благоустройства.

Именно жители региона выбрали эти объекты для благоустройства.

Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

В этом году по программе «Формирование комфортной городской среды» в Краснодарском крае уже преображаются больше 140 парков, скверов и набережных. Именно жители региона выбрали эти объекты для благоустройства.

- Наши жители всегда отличались активной позицией и неравнодушием. Сейчас проходит голосованию по выбору территорий для приведения в порядок на будущий год, - написал в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

На портале 23.gorodsreda.ru представлено 122 проекта парков, скверов и зон отдыха в 44 населенных пунктах края. Набравшие наибольшее количество голосов благоустроят в 2024 году. Голосование продлится до 31 мая.