В Сочи 63% общественного транспорта адаптированы для маломобильных граждан

В автобусах есть маршрутоуказатели и автоинформаторы

Водители общественного транспорта Сочи обучаются перевозке маломобильных граждан. Специалисты проводят необходимый инструктаж.

- Сейчас 63% подвижного состава уже адаптированы для перевозки маломобильных граждан, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, на курорте появятся еще 25 автобусов, которые оборудованы для маломобильных граждан. Они поступят до конца 2023 года.

К слову, в автобусах есть маршрутоуказатели и автоинформаторы для слабовидящих пассажиров и электронные табло.