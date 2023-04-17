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НовостиОбщество17 апреля 2023 7:51

В Сочи 63% общественного транспорта адаптированы для маломобильных граждан

Еще 25 автобусов поступят в этом году
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
В автобусах есть маршрутоуказатели и автоинформаторы

В автобусах есть маршрутоуказатели и автоинформаторы

Водители общественного транспорта Сочи обучаются перевозке маломобильных граждан. Специалисты проводят необходимый инструктаж.

- Сейчас 63% подвижного состава уже адаптированы для перевозки маломобильных граждан, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, на курорте появятся еще 25 автобусов, которые оборудованы для маломобильных граждан. Они поступят до конца 2023 года.

К слову, в автобусах есть маршрутоуказатели и автоинформаторы для слабовидящих пассажиров и электронные табло.