Торговый центр OZ-Mall в Краснодаре эвакуировали из-за пожара

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Утром 17 апреля в OZ-Mall произошел пожар. Всех работников и посетителей попросили срочно покинуть торговый центр, все были эвакуированы. Выяснилось, что возгорание случилось на первом этаже, сотрудники сами потушили огонь до приезда пожарных.

- Загорелось подсобное помещение магазина. Площадь пожара составила пять квадратных метров. Возгорание ликвидировано сотрудниками магазина до прибытия пожарных расчетов, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В настоящее время уточняются причины случившегося. При пожаре никто не пострадал. ТЦ возобновил работу в прежнем режиме.