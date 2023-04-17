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НовостиПроисшествия17 апреля 2023 7:59

Торговый центр OZ-Mall в Краснодаре эвакуировали из-за пожара

Сотрудникам удалось самим потушить возгорание
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/krd_tipich_ru

Фото: t.me/krd_tipich_ru

Утром 17 апреля в OZ-Mall произошел пожар. Всех работников и посетителей попросили срочно покинуть торговый центр, все были эвакуированы. Выяснилось, что возгорание случилось на первом этаже, сотрудники сами потушили огонь до приезда пожарных.

- Загорелось подсобное помещение магазина. Площадь пожара составила пять квадратных метров. Возгорание ликвидировано сотрудниками магазина до прибытия пожарных расчетов, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В настоящее время уточняются причины случившегося. При пожаре никто не пострадал. ТЦ возобновил работу в прежнем режиме.