След медвежонка обнаружили в жилом районе Сочи

Что в итоге косолапый делал рядом с многоэтажками - трудно сказать.

В жилом районе Сочи нашли след медвежонка. Местные жители опубликовали в соцсетях фотографию находки. След был размером с перчатку.

- В горах напротив ЖК «Флора» в Кудепсте нашли след медвежонка. Местность вокруг довольно населенная, и необычно, что он забрался сюда! - рассказывают местные жители.

Что в итоге косолапый делал рядом с многоэтажками - трудно сказать. Возможно, искал себе еду. А может быть заблудился и в побежал куда глаза глядят. К слову, самого медвежонка так и не нашли.