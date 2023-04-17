На Кубани выявили 63 случая COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Кубани за сутки выявили 63 новых случая заболевания COVID-19. Среди инфицированных 37 женщин и 26 мужчин. Из них 12 – дети.

- В Краснодаре выявили 32 случая. В Тбилисском районе – 6. В Ейском районе заболело 4 человека. В Армавире и Новороссийске – 3, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Сочи, Калининском, Славянском районах – по 2 новых случая инфицирования. По одному заболевшему в Выселковском, Павловском, Красноармейском, Ленинградском, Кавказском, Кореновском, Приморско-Ахтарском, Северском и Успенском районах.