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НовостиПроисшествия17 апреля 2023 8:46

В Ейске при пожаре погиб 84-летний мужчина

Причины случившегося выясняется
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Проводится проверка

Проводится проверка

В Ейске в ночь на 17 апреля произошел пожар в частном доме. После тушения огня в одной из комнат было обнаружено тело 84-летнего мужчины. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

- Пожар случился на улице Мира. Соседи, увидев пожар, вызвали пожарную службу. По имеющимся данным предварительной причиной пожара могло стать короткое замыкание, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Фото: t.me/kubansledcom

Фото: t.me/kubansledcom

В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося. Назначена экспертиза.