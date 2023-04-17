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НовостиКарта Кубани17 апреля 2023 8:52

Видео взрыва газового баллона в частном доме под Анапой появилось в сети

В пожаре никто не пострадал
Мария ЧАЛАЯ
В нежилом доме под Анапой взорвался баллон. Фото: t.me/anapanovosti

В нежилом доме под Анапой взорвался баллон. Фото: t.me/anapanovosti

Видео взрыва газового баллона в частном доме под Анапой появилось в сети. Пожар произошел накануне в селе Цыбанобалка на улице Сельская.

- Сообщение о возгорании поступило в 12:54. В 12:55 пожарные установили, что горит не эксплуатируемое здание площадью 242 кв метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Очевидцы уточнили, что дом сгорел почти полностью, но удалось спасти машины и баллоны из соседнего гаража. В пожаре никто не пострадал.

Всего от МЧС России к ликвидации возгорания привлекалось 19 человек личного состава и 5 единиц техники.