«Агрокомплекс» отмечает растущий спрос на молочную продукцию

«Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачёва ежегодно наращивает производство молочной продукции. Совокупный объем ее выпуска перерабатывающими заводами агрохолдинга в 2022 году составил 112,4 тыс. тонн, что на 22,7% больше, чем годом ранее. При этом в первом квартале 2023 года по сравнению с прошлогодним показателем за аналогичный период рост составил 13%.

«Каждый год мы отмечаем повышение интереса покупателей к молочной продукции «Агрокомплекса», в том числе питьевому молоку, кисломолочным продуктам, сметане, творогу, а также сырам. Увеличение заявок торговых сетей связано с высокими качественными и вкусовыми характеристиками наших товаров, ведь весь ассортимент производится исключительно из молока с собственных ферм компании с использованием современной техники и технологий. В 2022 году спрос на молочную продукцию вырос, в том числе сыры, на 18%», - отметила директор ООО «Сыры Кубани» Юлия Харевич.

В 2022 году объем производства сыра «Николаевских сыроварен» составил 11 140 тонн, что на 12% выше, чем годом ранее. В 2023 году планируется увеличение производства сыров на 4% к объемам 2022 года - до 11 595 тонн.

«Агрокомплекс» прочно занимает второе место в России по объемам производства молока. В 2022 году компания инвестировала в модернизацию линий розлива молочной продукции в пластиковую канистру и бутылку, пленку и стакан на предприятии «Молоко – 2», а также начала выпуск молока и кефира в «семейном» формате. На заводе «Сыры Кубани» было налажено производство выдержанных твердых сыров премиального качества.

В настоящее время предприятия «Агрокомплекса» производят 447 наименований молочной продукции, в том числе сыров. Наибольшее предпочтение покупатели традиционно отдают питьевому молоку, кефиру и сметане, а также полутвердым и плавленым сырам. Ежегодно товары агрохолдинга побеждают в международных, всероссийских и региональных конкурсах.

В 2023 году агрохолдинг намерен увеличить объемы выпуска молочной продукции на 13,4%.

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