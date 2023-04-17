В Краснодаре прошел городской турнир по шахматам среди дошколят

Фото предоставлено АЦФР «АТЛЕТ»

Шахматный турнир проходил в три этапа. Сначала маленькие шахматисты состязались в своих детских садах, затем лучшие из них участвовали в турнирах внутри городского округа. По результатам второго тура 32 ребенка встретились в городском финальном турнире, где и был определен победитель.

Городской шахматный турнир среди воспитанников детских садов Краснодара уже стал традиционным. В этом году его провели в третий раз. Организатором соревнования являются департамент образования города Краснодара и Ассоциация Центр Физического Развития «Атлет».

Чтобы принять участие в турнире, малыши сначала учатся правилам игры в шахматы. Занятия проходят непосредственно в детских садах Краснодара, а проводят их тренеры Центра Физического Развития «Атлет». Ассоциация разработала специальные программы для детей дошкольного возраста не только по шахматам, но еще и по общему физическому развитию ребят с элементами тхэквандо, футбола и гимнастики.

Такое развитие дошкольного спорта, в том числе шахмат, ведется Ассоциацией и в других субъектах Российской Федерации. Например, в Ханты-Мансийском автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе и Свердловской области.

Программа «Спорт в шаговой доступности», которую «Атлет» реализует в детских садах, в 2017 году получила президентский грант. Благодаря этому несколько дошкольных учреждений, в том числе в Краснодаре, были оснащены специальным напольным покрытием.

Фото предоставлено АЦФР «АТЛЕТ»

- Ранний отбор детей – это очень важно для спортивных целей. Когда ребенок заканчивает детский сад, он уже знаком со спортом в целом, с тренером, требованиями и дисциплиной. Когда ребенку 7-8 лет, он идет в спортивную государственную школу уже подготовленным, за таким гонятся профессиональные тренеры. И это здорово, - рассказывает директор филиала Ассоциации Центр Физического Развития «Атлет» г. Краснодар Сурен Марданян.

Чтобы начать работать с дошколятами, специалисты Ассоциации сначала разработали специальную программу, прошли лицензирование и получили образовательную лицензию. Для детей и их родителей такие занятия в стенах детских садов очень удобны — им не нужно посещать отдельные секции в вечернее время и выходные дни.

Деятельность Ассоциации Центр Физического Развития «Атлет» вкупе с содействием муниципальных властей представляют собой уникальный опыт сотрудничества частного сектора и государства, не имеющий аналога в России. Подобное взаимодействие способствует развитию и популяризации детского спорта, — отмечает Сурен Марданян.

В следующем году кубанские дошколята вновь встретятся на соревнованиях за шахматными досками. Как отмечает Сурен Марданян, в планах есть проведение уже не городского, а краевого шахматного турнира.