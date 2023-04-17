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НовостиОбщество17 апреля 2023 9:34

В Краснодаре на улице Платановый Бульвар запретят стоянку транспорта

Такие меры обеспечат безопасность передвижения транспорта
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: Станислав Телеховец

Фото: Станислав Телеховец

В Краснодаре поменяют правила движения на улице Платановый Бульвар. С 15 мая на участке от дома №19 до дома №15 по улице Рождественской Набережной запретят стоянку транспорта.

- По обеим сторонам Платанового Бульвара установят знак, запрещающий остановку и стоянку автомобилей, - сообщили в пресс-службе мэрии города.

Такие меры обеспечат безопасность передвижения транспорта. Паркующие машины создают препятствия для других участников дорожного движения. Водителей просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.