В Краснодаре на улице Платановый Бульвар запретят стоянку транспорта

Фото: Станислав Телеховец

В Краснодаре поменяют правила движения на улице Платановый Бульвар. С 15 мая на участке от дома №19 до дома №15 по улице Рождественской Набережной запретят стоянку транспорта.

- По обеим сторонам Платанового Бульвара установят знак, запрещающий остановку и стоянку автомобилей, - сообщили в пресс-службе мэрии города.

Такие меры обеспечат безопасность передвижения транспорта. Паркующие машины создают препятствия для других участников дорожного движения. Водителей просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.