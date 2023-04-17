СК организовал проверку после избиения девочки-подростка в лифте Краснодара

Следователи проверят семью

В одном из домов на улице Круговой в Краснодаре женщина избила свою несовершеннолетнюю дочь. Все происходящее попало в камеры видеонаблюдения. После случившегося проверку организовала полиция, обстоятельства выяснят и следователи.

- В настоящее время следователи проводят устанавливают обстоятельства случившегося. Руководитель следственного управления по краю Андрей Маслов дал указание тщательно изучить условия жизни и воспитания детей в семье, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Соседи отмечают, что женщина проявляет жестокость не только к дочери, но и к сыну. Проверки продолжаются.