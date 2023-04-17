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НовостиПроисшествия17 апреля 2023 10:14

Житель Апшеронска незаконно срубил ясеней на 400 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Мужчине грозит до семи лет тюрьмы.

Мужчине грозит до семи лет тюрьмы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Апшеронске местных жители незаконно рубил ясени на постоянной основе. Сотрудники полиции задержали 55-летнего мужчину для проверки документов. Однако он работал без разрешения. Сумма ущерба составила 400 тысяч рублей.

- Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, мужчине грозит до семи лет тюрьмы.