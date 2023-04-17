На Дону помогают пенсионерам освоить безналичные сервисы

Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка

В Ростовской области проживают боле 1,2 млн пенсионов, это каждый четвертый житель области. Все больше людей старшего возраста выбирают безналичный способ получения выплат. С 1 мая 2023 года работа альтернативных доставочных компаний будет прекращена в соответствии с принятым Федеральным законом № 76-ФЗ. Уже сегодня пенсионеры, кто раньше получал пенсию наличными, переводят выплаты в банк и отмечают ряд преимуществ.

В старшем возрасте менять привычки непросто. Здесь на помощь пенсионерам могут прийти родственники. Помочь подготовить заявление на перевод, установить приложение банка и научить им пользоваться. Банковские приложения интуитивно понятны и после небольшой тренировки даже люди в возрасте могут самостоятельно оплачивать квитанции за ЖКХ, телефон, отправлять и получать переводы. Кроме того, каждые две недели Сбер проводит пенсионерам лекции по финансовой грамотности и кибербезопасности в 150 офисах Ростовской области.

Татьяна Сазонова, член правления общественной организации «Союз пенсионеров» Железнодорожного района:

«Раньше я получала пенсию наличными, но это не так удобно. Деньги можно потерять, а много наличных носить с собой неудобно. Наличные нельзя отправить переводом, если родственники живут в другом городе. Также я была приятно удивлена, когда узнала, что с каждой покупки начисляется бонусы, которые потом можно использовать при оплате других товаров».

Также специально для клиентов старшего возраста Сбер ведёт информационный портал «Активный возраст», где собран полезный и интересный контент.

Руслан Салимов, управляющий Ростовским отделением Сбербанка:

«Для людей пенсионного возраста мы организовали лекции по финансовой грамотности и кибербезопасности в отделениях банка. Наши сотрудники учат, в том числе, как пользоваться картой. Сегодня это особенно актуально, так как карта позволяет не зависеть от доставщика пенсий и его графика работа. А снять деньги можно в любых банкоматах Сбера, которые расположены не только в офисе, но и в супермаркете у дома».

Эффективно управлять своими финансами, следить за доходами, расходами и переводить деньги, экономить на процентах поможет мобильное приложение. Там же есть возможность быстро заказывать необходимые справки, например, о размере пенсии, которая нужна для получения льгот, кредита, социальной карты и скидок в магазинах.