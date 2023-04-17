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НовостиОбщество17 апреля 2023 11:18

На Кубани отремонтировали 224 многоквартирных дома из плана 2023 года

Приводят в порядок еще 392 дома
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
В основном обновляют крыши

В основном обновляют крыши

В Краснодарском крае отремонтировали 224 многоквартирных дома из плана 2023 года. В порядок привели 201 крышу, 58 фасадом и выполнили 89 инженерных систем. Некоторые работы подрядчики проводили одновременно.

- В работе сейчас 392 дома. В большинстве из них обновляют крыши, в 115 - фасады, в 67 - лифтовое оборудование. Также ремонтируют внутридомовые инженерные системы, - рассказал вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, до конца 2023 года в порядок приведут больше 1000 домов. В настоящее время составляют списки объектов, которые отремонтируют в 2024 году.