На участие в конкурсе «Сделано на Кубани» поступило 279 заявок. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Для участия в конкурсе «Сделано на Кубани» 108 производителей подали 279 заявок. Товары заявлены по всем трем номинациям. Это «Товары производственно-технического назначения», «Продовольственные товары» и «Непродовольственные товары».

- Сегодня конкурс может считаться одним из лучших в России среди аналогичных региональных программ. Его участниками каждый год становятся лучшие кубанские предприятия, чья продукция всегда отличалась высоким качеством. Особо важно, что среди участников конкурса есть как крупные системообразующие предприятия, так малые, - сообщил руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный.

Уточняется, что в этот раз примерно 50% заявок подали на конкурс новые участники.

Оценка товаров пройдет в мае. Комплекс преференций для обладателей знака «Сделано на Кубани» поможет предприятиям развивать бизнес.