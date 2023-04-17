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НовостиКарта Кубани17 апреля 2023 11:53

Регата «Весенние паруса Анапы» стартовала в Малой бухте курорта

Понаблюдать за гонкой могут все желающие
Мария ЧАЛАЯ
В Анапе началась весенняя регата. Фото: t.me/anaparegionnews

В Анапе началась весенняя регата. Фото: t.me/anaparegionnews

Регата «Весенние паруса Анапы» стартовала в Малой бухте курорта. О том, что десятки яхтсменов вышли в море, рассказали в паблике «Анапа Регион».

- С 17 по 20 апреля старт гонок ежедневно будет проходить в 12:00. Церемония закрытия соревнований состоится 20 апреля в 18:00, - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Уточняется, что участники со всей России в течение нескольких дней продемонстрируют свое мастерство. Понаблюдать за гонкой могут все желающие.