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НовостиПроисшествия17 апреля 2023 11:59

На Кубани уголовное дело по двум статьям возбудили в отношении 30-летнего полицейского

Он обвиняется во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Сотруднику угрозыска грозит реальный срок

Сотруднику угрозыска грозит реальный срок

30-летний сотрудник уголовного розыска ОМВД России по Новопокровскому району решил помочь знакомому. За взятку в 300 тысяч рублей полицейский пообещал не лишать его свободы за вырубку деревьев.

- В феврале 2023 года обвиняемый получил от следователя отдела полиции, в производстве которого находилось уголовное дело о незаконной вырубке деревьев, поручение о вызове местного жителя для допроса. Оперуполномоченный предложил знакомому передать через него 300 тысяч рублей за то, чтобы его оставили под домашним арестом. Мужчина согласился и передал часть взятки в 200 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

После этого мужчина рассказал о требованиях следователям. При передаче еще 100 тысяч рублей оперативника повязали сотрудники ФСБ. В настоящее время полицейский находится под стражей.