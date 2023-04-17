Сочи стал самым популярным курортом у лыжников и сноубордистов в сезоне 2022-2023

В основу анализа легли данные сервиса МТС Travel и собственной геоаналитической платформы GeoEffect компании. Несмотря на то, что туристы активно осваивают новые направления зимнего отдыха, самым популярным курортом у лыжников и сноубордистов в уходящем сезоне остался Сочи. Предпочтение активному отдыху в горнолыжном кластере Кубани отдали 40% россиян, выезжающих за пределы своего региона.

Также в ТОП-5 курортов по количеству гостей вошли Архыз (республика Карачаево-Черкесия), Шерегеш (Кемеровская область), Абзаково (Республика Башкортостан) и Эльбрус (Кабардино-Балкарская Республика). Вместе с курортами горного кластера Сочи («Красная Поляна», «Роза Хутор», «Газпром») в сезоне 2022-2023 пять комплексов приняли 80% российских туристов. Оставшиеся 20% отдыхающих выбрали другие локации.

Наибольшую часть отдыхающих на всех российских зимних курортах составили москвичи. Так, из столичного региона на горнолыжный курорт в Сочи приехал каждый третий турист. Далее по активности поездок на зимние российские курорты следуют жители Новосибирской области и Краснодарского края.

Как рассказали в МТС, исследование проводилось на базе обезличенных данных компании. Анализировался турпоток на 15 наиболее популярных горнолыжных курортах нашей страны. В исследовании учитывались туристы, посетившие горнолыжные курорты с 1 декабря 2021 года по 25 марта 2022 года и с 1 декабря 2022 года по 25 марта 2023 года.