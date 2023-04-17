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НовостиОбщество17 апреля 2023 12:21

Семейную пару с собакой чуть не унесло на лодке штормом в море у берегов Сочи

Спасатели помогли местным жителям выбраться на сушу
Мария ЧАЛАЯ
В Сочи семейную пару чуть не унесло в море. Фото: t.me/urpso_mchs

В Сочи семейную пару чуть не унесло в море. Фото: t.me/urpso_mchs

Семейную пару с собакой чуть не унесло на лодке штормом в море у берегов Сочи. Муж с женой вышла на прогулку утром, когда вода была спокойной, но к обеду поднялся ветер.

- Мужчина позвонил и сказал, что не может пристать к берегу на моторной лодке. Он побоялся приближаться к берегу, поэтому попросил помощи спасателей, - сообщили в пресс-службе южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Уточняется, что спасатели сориентировали семейную пару и направили их к более безопасному участку берега в районе санатория Белые ночи. После этого сотрудники МЧС помогли семье выбраться на сушу.