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НовостиОбщество17 апреля 2023 12:36

Путин наградил почетной грамотой директора кубанской строительной компании Андрея Литвинова

Отмечен руководитель за восстановление Крымского моста
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
Путин наградил почетными грамотами восстановителей Крымского моста

Путин наградил почетными грамотами восстановителей Крымского моста

Президент России Владимир Путин наградил почетными грамотами людей, участвовавших в восстановлении Крымского моста. Одним из них стал директор таманского филиала общества с ограниченной ответственностью «МТСМ-СЕРВИС» Андрей Литвинов.

Филиал «МТСМ-СЕРВИС», которым руководит Литвинов, занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей, а также эксплуатирует Крымский мост.

Напомним, Крымский мост был поврежден 8 октября 2022 года в результате теракта. Полностью восстановить путепровод планируют к лету 2023 года.