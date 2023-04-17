Путин наградил почетной грамотой директора кубанской строительной компании Андрея Литвинова

Путин наградил почетными грамотами восстановителей Крымского моста
Президент России Владимир Путин наградил почетными грамотами людей, участвовавших в восстановлении Крымского моста. Одним из них стал директор таманского филиала общества с ограниченной ответственностью «МТСМ-СЕРВИС» Андрей Литвинов.
Филиал «МТСМ-СЕРВИС», которым руководит Литвинов, занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей, а также эксплуатирует Крымский мост.
Напомним, Крымский мост был поврежден 8 октября 2022 года в результате теракта. Полностью восстановить путепровод планируют к лету 2023 года.