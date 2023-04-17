В День Победы на Кубани организуют концерты для ветеранов во дворах

Совещание по организации Дня Победы. Фото: t.me/kondratyevvi

До Дня Победы осталось меньше месяца. В администрации обсудили организацию празднования 9 мая в этом году.

- Форматы еще прорабатываем, предстоит обговорить и вопросы безопасности с правоохранителями, - написал в соцсетях губернатор Вениамин Кондратьев.

Сейчас на Кубани проживают 647 участников Великой Отечественной войны. Более 8 тысяч человек — это труженики тыла, инвалиды войны, блокадники.

В праздничный день планируется создать для ветеранов особую атмосферу. Глава региона поручил организовать концерты во дворах, привлечь коллективы домов культуры.