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НовостиОбщество17 апреля 2023 13:07

В День Победы на Кубани организуют концерты для ветеранов во дворах

Празднование 9 мая обсудили в администрации края
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Совещание по организации Дня Победы. Фото: t.me/kondratyevvi

Совещание по организации Дня Победы. Фото: t.me/kondratyevvi

До Дня Победы осталось меньше месяца. В администрации обсудили организацию празднования 9 мая в этом году.

- Форматы еще прорабатываем, предстоит обговорить и вопросы безопасности с правоохранителями, - написал в соцсетях губернатор Вениамин Кондратьев.

Сейчас на Кубани проживают 647 участников Великой Отечественной войны. Более 8 тысяч человек — это труженики тыла, инвалиды войны, блокадники.

В праздничный день планируется создать для ветеранов особую атмосферу. Глава региона поручил организовать концерты во дворах, привлечь коллективы домов культуры.