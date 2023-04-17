Сбер на Юге России и в СКФО поможет записать ребенка в первый класс

Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка

Сбер начал консультировать родителей будущих первоклассников, как записаться в школу через Госуслуги и региональные порталы государственных органов. Консультации проводятся в офисах Сбера в 65 регионах страны, в том числе в Краснодарском крае, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии-Алании.

Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка

Лариса Николаевна Безделева, заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«Сбер как социально ответственная компания активно поддерживает родителей. Теперь через наш офис в 5 регионах Юга и СКФО можно бесплатно подать заявление на запись ребенка в школу. Это важная часть нашей ESG-стратегии развития, т.к. мы помогаем не только сэкономить время, но и разобраться во всех нюансах заполнения документов».

Консультации предоставляются бесплатно и доступны для всех родителей, вне зависимости от того, являются ли они клиентами Сбера. Если у родителя нет учетной записи на Госуслугах, сотрудники помогут зарегистрироваться на портале через соответствующее приложение.

Для подачи заявления на зачисление в первый класс потребуется паспорт родителя, свидетельство о рождении ребёнка, номер или название школы, сведения о регистрации родителя и ребенка.