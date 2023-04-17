Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Вице-губернатор Кубани пообщался с производителем железобетонной продукции. Он посетил промышленное предприятие в Белореченске. На заводе производят изделия из бетона для строительства, благоустройства и дорожных работ.

- Предприятие стабильно работает с 2006 года. Оно оснащено современной аттестованной лабораторией, а также новейшим европейским оборудованием ведущих мировых производителей. Продукцию, которую производит завод можно увидеть по всему краю, - сообщил вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин.

Уточняется, что предприятие «Терем железобетонные технологии» в год выпускает 50 тысяч кубометров продукции. Оно изготавливает около 600 тысяч кв метров тротуарной плитки. Также более 200 километров бордюра и около 10 километров труб различного назначения.