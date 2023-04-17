УЦН 2.0: «Ростелеком» в Краснодарском крае построил 13 базовых станций

Фото: «Ростелеком»

«Ростелеком» завершил строительство базовых станций мобильной связи в 13 населенных пунктах Краснодарского края в рамках второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Проект инициирован Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций с целью развития современной мобильной связи, включая высокоскоростной доступ в интернет по технологии LTE (4G), в малых населенных пунктах (от 100 до 500 жителей).

Национальный провайдер обеспечил цифровое равенство для жителей поселков Семеноводческий, Звезда, Восточный, Маяк, хуторов Городок, Морозовский, Майоровский, Мова, Стефановский, Оазис, Западный, а также сел Харьково-Полтавское и Гвардейское.

«Устранение цифрового неравенства — это важный проект для населения. Программа имеет высокую социальную значимость, делает доступными государственные услуги, онлайн-образование, телемедицину и другие важные телеком-сервисы, поэтому для жителей малых населенных пунктов постройка базовых станций — это исключительное событие. Отмечу, что на этом проект не заканчивается. До конца 2023 года цифровой провайдер установит базовые станции еще в нескольких десятках населенных пунктах Кубани», — отметил Александр Руппель, заместитель губернатора Краснодарского края.

При подключении базовых станций в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» специалисты «Ростелекома» используют преимущественно волоконно-оптические линии связи, чтобы обеспечить передачу данных на высокой скорости, а также увеличить охват населенных пунктов региона цифровой инфраструктурой. Базовые станции будут в том числе использовать диапазон радиочастот 2 300 – 2 400 МГц. Оператор мобильной связи Tele2 (дочерняя компания «Ростелекома») выступает в качестве центра компетенций: согласовывает проектное решение, планирует архитектуру сети и поставляет оборудование.

«”Ростелеком” продолжает устранять цифровое неравенство в районах Краснодарского края в рамках проекта УЦН 2.0. В небольших селах, поселках и хуторах мобильная связь — одна из самых главных потребностей жителей. Они, как и жители городов, хотят пользоваться мессенджерами и социальными сетями, цифровыми госуслугами, дистанционными образованием и медициной. Для того чтобы реализовать проект в текущем году технические специалисты компании уже проложили дополнительно 90 км волоконно-оптических линий связи. До конца 2023 года мы планируем построить ещё 28 базовых станций и проложить более 135 км оптики», — рассказал директор Краснодарского филиала «Ростелеком» Сергей Поляков.

В 2022 году «Ростелеком» в Краснодарском крае построил 12 базовых станций в рамках УЦН 2.0. Информацию о проектах, которые компания реализует в национальных интересах, можно на официальном сайте компании.

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