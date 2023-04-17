Школы Кубани проведут акцию «Бессмертный полк» в День Победы

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В Краснодаре на заседании оргкомитета обсудили организацию мероприятий к 9 Мая. Губернатор поручил провести акцию «Бессмертный полк» в школах региона.

- Ко Дню Победы проведем в наших школах акцию «Бессмертный полк». У нас в крае всего 1240 учебных заведений. Каждый учащиеся сможет прийти на школьную линейку с портретом родных и близких — участников войны, поделиться историей своего героя. Поручил министерству образования края проработать этот вопрос, - написал глава края Вениамин Кондратьев в соцсетях.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в День Победы на Кубани организуют концерты для ветеранов во дворах.