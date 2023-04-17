Девелоперы ОАЭ на одной площадке в Сочи

Фото: пресс-служба инвестиционно-строительного холдинга AVA Group

На одной площадке собрались инвесторы и застройщики Сочи и Дубая, генеральным спонсором мероприятия выступил инвестиционно-строительный холдинг AVA Group. Топовые девелоперы Omniyat, FIVE LUXE, SOBHA, AZIZI, MAG Group прибыли из Объединенных Арабских Эмиратов для презентации проектов в странах Персидского залива. Они поделились ликвидными кейсами, особенностями законодательства, выгодными лотами, инновационными технологиями проектов и управления недвижимостью. Выступая одним из ведущих игроков на российском рынке курортной недвижимости, AVA Group презентовал проект с высокой инвестиционной привлекательностью в LeePrime Residences Polyana Sochi расположенный в курорте Роза Хутор Сочи, собственные цифровые разработки.

Участниками мероприятия стали крупные инвесторы, заинтересованные в высоко ликвидных предложениях в недвижимость на берегах Персидского залива и Чёрного моря.

Фото: пресс-служба инвестиционно-строительного холдинга AVA Group

Вице – президент AVA Group по коммерции и цифровизации – Фоменко Татьяна: «Мероприятие полезно, т. к. в формате форума была возможность ознакомиться с кейсами коллег из ОАЭ, обменяться экспертизой. Сегодня, в условиях развития внутреннего туризма, спрос на качественную недвижимость, сервис, высокие стандарты обслуживания как никогда высок. При этом мы наблюдаем, что в сегменте премиальной недвижимости наблюдается определенный дефицит предложений при сохраняющемся спросе. Отельеры и девелоперы сегодня пересматривают свои подходы к формированию продукта, управлению, внедряя цифровые технологии, применяя новые инженерные решения.

Инвестиционный холдинг AVA Group, основан в 2007 году. Штаб-квартира расположена в городе Краснодар. Сегодня холдинг имеет развитую сеть представительств в городах РФ – Москва, Сочи, Анапа, Ростов, Новороссийск, Норильск, Санкт – Петербург, Красноярск, Новосибирск. Начиная свою деятельность как девелопер, сегодня холдинг AVA Group инвестирует в развитие медицинского и гостиничного бизнеса, производство строительных материалов, логистику. Политика устойчивого развития бизнеса предусматривает участие холдинга в спортивной жизни, заботе об экологии, общественной жизни городов присутствия.

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