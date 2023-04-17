В Краснодаре отремонтируют улицу Садовую Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре по улице Садовой ремонтируют более 500 метров дороги. На участке от улицы МОПР до Гражданской уже устанавливают бордюры. После этого дорожники поменяют асфальт, нанесут разметку, установят знаки и отремонтируют тротуары.

- Каждый день по Садовой проезжают сотни машин. Улица ведет к школе № 47. Через нее можно добраться от Северной до БСМП. Мы планируем завершить обновление дорог раньше срока, -сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.

Уточняется, что работы завершат до конца весны. Участок будут ремонтировать в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».