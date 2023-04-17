Вениамин Кондратьев поручил проверить работу «Вечных огней» на Кубани

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В Краснодарском крае жители некоторых районов пожаловались, что мемориальные комплексы «Вечный огонь» зачастую не работают. Губернатор поручил везде проверить оборудование.

- Это зона ответственности муниципальных властей. Как доложили главы районов — проблема возникает из-за того, что символы воинской славы не подключены к сетевому газу. С краевыми коллегами и газоснабжающими организациями необходимо решить вопрос по подключению мемориалов. Вечный огонь — это не газовая конфорка. Если «Вечный огонь» зажжен, он не должен потухнуть, - написал в соцсетях Вениамин Кондратьев.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что губернатор поручил провести акцию «Бессмертный полк» в школах Кубани.