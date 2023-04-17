На трассе М4 «Дон» от Горячего Ключа до Джубги ограничат движение грузовиков с 28 апреля

На трассе М4 «Дон» под Горячим ключом ограничат движение грузовиков.

На трассе М4 «Дон» на Кубани ограничат движение грузовиков с 28 апреля. Об этом сообщают в ГК «Автодор». Как стало известно, запрет вводят исключительно для большегрузного транспорта массой более 15 тонн на участке от Горячего Ключа до Джубги. Именно здесь в горячий сезон с ростом турпотока наблюдаются заторы. Чтобы разгрузить дорогу, фурам разрешат ездить только по ночам. В остальное время они должны будут идти в обход участка.

- Проезд грузовикам будет запрещен проезд с 8 утра до 21 часа с пятницы по воскресенье и в праздничные дни, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в ГК «Автодор». - Ночью запрет грузовикам на передвижение снимается.

Также сообщается, что ограничительные меры должны помочь снизить риск аварий в пик курортного сезона.

- Повышение однородности трафика позволит выровнять скоростной режим и минимизировать число обгонов, - добавляют в ГК «Автодор».

Отметим, что ограничение для передвижения грузовиков будет действовать все лето. Запрет снимут лишь 17 сентября.