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НовостиОбщество17 апреля 2023 13:56

На трассе М4 «Дон» от Горячего Ключа до Джубги ограничат движение грузовиков с 28 апреля

Запрет будет действовать все лето
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
На трассе М4 «Дон» под Горячим ключом ограничат движение грузовиков.

На трассе М4 «Дон» под Горячим ключом ограничат движение грузовиков.

На трассе М4 «Дон» на Кубани ограничат движение грузовиков с 28 апреля. Об этом сообщают в ГК «Автодор». Как стало известно, запрет вводят исключительно для большегрузного транспорта массой более 15 тонн на участке от Горячего Ключа до Джубги. Именно здесь в горячий сезон с ростом турпотока наблюдаются заторы. Чтобы разгрузить дорогу, фурам разрешат ездить только по ночам. В остальное время они должны будут идти в обход участка.

- Проезд грузовикам будет запрещен проезд с 8 утра до 21 часа с пятницы по воскресенье и в праздничные дни, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в ГК «Автодор». - Ночью запрет грузовикам на передвижение снимается.

Также сообщается, что ограничительные меры должны помочь снизить риск аварий в пик курортного сезона.

- Повышение однородности трафика позволит выровнять скоростной режим и минимизировать число обгонов, - добавляют в ГК «Автодор».

Отметим, что ограничение для передвижения грузовиков будет действовать все лето. Запрет снимут лишь 17 сентября.