Ресурсный портфель ВТБ в Краснодарском крае и республике Адыгея превысил 359 млрд рублей

В новых экономических условиях предприниматели получили кредитную поддержку банка Фото: Александр ГЛУЗ

По итогам 2022 года портфель привлеченных средств физических и юридических лиц ВТБ в Краснодарском крае и республике Адыгея вырос на 51% и достиг 359 млрд рублей. Общий кредитный портфель банка в регионе увеличился на 58 % и составил 298 млрд рублей.

Корпоративный кредитный портфель ВТБ в Краснодарском крае с января по декабрь прошлого года вырос на 55 %, до 145,8 млрд рублей. Из них более половины – 88,5 млрд рублей – пришлось на предприятия среднего и малого бизнеса.

Более трети объема кредитного портфеля среднего и малого бизнеса ВТБ в регионе занимают кредиты предприятиям жилищного и коммерческого строительства. С начала года их объем вырос на 9 % и составил 27 млрд рублей. На втором месте – горнодобывающая промышленность и металлургия, которые занимают 28,3 % в кредитном портфеле. На предприятия торговли приходится порядка 12,8%, в этой сфере портфель достиг 11,3 млрд рублей.

В новых экономических условиях предприниматели получили кредитную поддержку банка в размере 25,2 млрд рублей в рамках льготных программ Правительства РФ.

Ресурсный портфель юридических лиц на отчетную дату вырос практически в пять раз, до 255 млрд рублей.

За отчетный период портфель розничных кредитов банка в крае вырос на 40% и составил 158,6 млрд рублей. Наибольший вклад в этот результат внесли жилищные займы - 99 млрд рублей (рос +71% с начала года). Далее следуют кредиты наличными - 50,3 млрд рублей (9%), кредитные карты – 3,6 млрд (+10,2%). Сумма привлеченных средств населения в регионе достигла 137,4 млрд рублей.

За 2022 год банк выдал жителям области 56 тыс. кредитов на сумму 78 млрд рублей (+14%). Повышенный спрос зафиксирован на ипотеку, где объем продаж увеличился в 1,2 раза - 53 млрд рублей. На кредиты наличными пришлось более 22 млрд рублей.

«Несмотря на турбулентность рынка в 2022 ВТБ достаточно быстро вернулся в привычное рабочее русло. Мы оперативно перенастроили свои бизнес-процессы. Это позволило банку не только максимально быстро адаптироваться к новым условиям, но и достигнуть рекордных показателей как в рамках кредитования населения и предприятий края, так и в части привлечения средств жителей и компаний региона. Кроме того, в течение прошедшего года ВТБ реализовал масштабный проект по трансформации сети региональных отделений. За этот период мы открыли восемь инновационных мультиформатных офисов на территории края, что безусловно позволит нам продолжить плодотворную работу с клиентами в регионе», - отметил Сергей Кадакин, управляющий банка ВТБ в Краснодарском крае и республике Адыгея.